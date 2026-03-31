Πέλλα: Χειροπέδες σε δύο άτομα για υπόθεση ναρκωτικών

Συνελήφθη χθες (30 Μαρτίου 2026) το πρωί σε περιοχή της Πέλλας, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πέλλας, 38χρονος, καθώς σε έρευνα της οικίας του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

– 5 συσκευασίες με κάνναβη, συνολικού βάρους 480,6 γραμμαρίων,

– 52 σπόροι κάνναβης,

– 3 τρίφτες κάνναβης,

– 1 ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

– το χρηματικό ποσό των 195 ευρώ και

– 1 ημερολόγιο με χειρόγραφες σημειώσεις.

Επίσης συνελήφθη και ένας 33χρονος υπήκοος Αλβανίας, από τον οποίο προμηθεύτηκε τις ποσότητες των ναρκωτικών ουσιών και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, καθώς και για τα αδικήματα της απείθειας και της βίας κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.