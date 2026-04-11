Πέλλα: Αθεόφοβη εκμεταλλεύτηκε την κοσμοσυρροή σε εκκλησία για τον Επιτάφιο και βούτηξε τσάντα
Συνελήφθη το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής, σε περιοχή της Πέλλας, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πέλλας, μια 61χρονη για κλοπή,
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η 61χρονη νωρίτερα εκμεταλλευόμενη τον συνωστισμό μέσα σε Ιερό Ναό, αφαίρεσε μια τσάντα που περιείχε ένα κινητό τηλέφωνο, πορτοφόλι με 2 κάρτες τραπεζών και το χρηματικό ποσό των 90 ευρώ, τα οποία κατασχέθηκαν από την κατοχή της και αποδόθηκαν στην νόμιμη κάτοχο τους.