Πέλλα: 51χρονος καλλιεργούσε κάνναβη κοντά σε κοίτη ποταμού – Βρέθηκαν 20 δενδρύλλια

Υπόθεση καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης εξιχνίασαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκηδόνος, οι οποίοι στο πλαίσιο στοχευμένων ερευνών σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος ενός 51χρονου για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το πρωί της Τρίτης, σε οργανωμένη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε πλησίον κοίτης ποταμού σε περιοχή του Νομού Πέλλας, εντοπίστηκε φυτεία κάνναβης.

Οι αστυνομικοί εκρίζωσαν συνολικά 20 δενδρύλλια, ενώ στο σημείο κατασχέθηκαν και αντικείμενα που σχετίζονται με την καλλιέργεια, όπως σύστημα ποτίσματος και διάφορα εργαλεία.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του 51χρονου θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

