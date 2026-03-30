Πέλλα: 39χρονος είχε σε ταξιδιωτικό σάκο 16,5 κιλά χασίς – Συνελήφθη για διακίνηση ναρκωτικών

Συνελήφθη χθες το απόγευμα σε περιοχή της Πέλλας, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης, ένας 39χρονος υπήκοος Ρουάντας, για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, μετά από συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών, εντοπίστηκε ο 39χρονος και στην κατοχή του βρέθηκε ταξιδιωτικός σάκος, που περιείχε 18 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 16 κιλών και 945 γραμμαρίων, οι οποίες και κατασχέθηκαν.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Γιαννιτσών.