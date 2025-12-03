MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Πειραιάς: Συνελήφθη ανήλικος που θώπευσε 31χρονη στο δρόμο

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Υπόθεση προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος πεζής γυναίκας εξιχνιάστηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, τις πρώτες πρωινές ώρες της 24ης Νοεμβρίου 2025, σε κεντρικό σημείο του Πειραιά, 16χρονος θώπευσε 31χρονη , η οποία κινούνταν πεζή, και διέφυγε.

Μετά από ενδελεχή προανάκριση, οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν ως δράστη 16χρονο αλλοδαπό, ο οποίος διαμένει σε δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην περιοχή, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας. Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Ελληνική Αστυνομία Πειραιάς

