Πειραιάς: Συνελήφθη 55χρονος τσαντάκιας που επέβαινε σε μηχανή – Δεν δίσταζε να σέρνει τα θύματά του στον δρόμο

Στη σύλληψη ενός 55χρονου, που άρπαζε τσάντες από ανυποψίαστους πεζούς, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές του Πειραιά.

Ο δράστης κινούταν με δίκυκλο και εντόπιζε κυρίως γυναίκες, τις οποίες προσέγγιζε, άρπαζε απότομα τις τσάντες τους και στη συνέχεια διέφευγε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά, που χειρίστηκε την υπόθεση, κατάφερε να ταυτοποιήσει τον 55χρονο και να εξιχνιάσει συνολικά 10 περιπτώσεις ληστειών σε Νίκαια, Καμίνια και Αιγάλεω.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο κατηγορούμενος δρούσε τουλάχιστον από τον Αύγουστο, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις δεν δίσταζε να ρίχνει τα θύματά του στο οδόστρωμα και να τα σέρνει, προκειμένου να ολοκληρώσει τη ληστεία.