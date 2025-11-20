MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Πειραιάς: Συνελήφθη 34χρονος που επιτέθηκε σε οδηγό ταξί

Συνελήφθη από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. 34χρονος στον Πειραιά, ο οποίος επιτέθηκε σε οδηγό ταξί, του αφαίρεσε χρηματικό ποσό και τον γρονθοκόπησε.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης, όταν ο 34χρονος μπήκε σε ταξί που οδηγούσε 51χρονος και απαίτησε να μεταφερθεί στον προορισμό του. Ο οδηγός αρνήθηκε, καθώς το όχημα ήταν ήδη δεσμευμένο μέσω εφαρμογής από άλλον πελάτη.

Τότε ο δράστης άρχισε να τον απειλεί και να τον εξυβρίζει, ενώ προκάλεσε φθορές στο εσωτερικό του ταξί. Σύμφωνα με την αστυνομία, αφαίρεσε χρηματικό ποσό από τον οδηγό και στη συνέχεια τον γρονθοκόπησε.

Οι αστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ. έφτασαν άμεσα στο σημείο και εντόπισαν τον 34χρονο, ο οποίος φέρεται να είχε επιθετική συμπεριφορά κατά την ακινητοποίησή του.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απείθεια, απειλή, εξύβριση, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, κλοπή και σωματική βλάβη.

