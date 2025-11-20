Πειραιάς: Συνελήφθη 34χρονος που επιτέθηκε σε οδηγό ταξί
Συνελήφθη από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. 34χρονος στον Πειραιά, ο οποίος επιτέθηκε σε οδηγό ταξί, του αφαίρεσε χρηματικό ποσό και τον γρονθοκόπησε.
Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης, όταν ο 34χρονος μπήκε σε ταξί που οδηγούσε 51χρονος και απαίτησε να μεταφερθεί στον προορισμό του. Ο οδηγός αρνήθηκε, καθώς το όχημα ήταν ήδη δεσμευμένο μέσω εφαρμογής από άλλον πελάτη.
Τότε ο δράστης άρχισε να τον απειλεί και να τον εξυβρίζει, ενώ προκάλεσε φθορές στο εσωτερικό του ταξί. Σύμφωνα με την αστυνομία, αφαίρεσε χρηματικό ποσό από τον οδηγό και στη συνέχεια τον γρονθοκόπησε.
Οι αστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ. έφτασαν άμεσα στο σημείο και εντόπισαν τον 34χρονο, ο οποίος φέρεται να είχε επιθετική συμπεριφορά κατά την ακινητοποίησή του.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απείθεια, απειλή, εξύβριση, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, κλοπή και σωματική βλάβη.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Γιάννης Τσιμιτσέλης: Ζητώ συγγνώμη γι’ αυτά που ακούστηκαν, ήταν ένα δικό μου τραγικό λάθος
- Νέες αποκαλύψεις για το φονικό στον Νέο Κόσμο – Ίχνη στραγγαλισμού στη σορό του 58χρονου οδηγού
- Μέγκαν Μαρκλ για πρίγκιπα Χάρι: Κανείς στον κόσμο δεν με αγαπάει περισσότερο από εκείνον – Τόσο ολοκληρωτικά και έντονα