Πειραιάς: Συνελήφθη 20χρονος οδηγός αυτοκινήτου που παρέσυρε και εγκατέλειψε 78χρονη

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Αστυνομικοί συνέλαβαν τον 20χρονο οδηγό οχήματος, ο οποίος κατά την διάρκεια τρελής πορείας στον Πειραιά, τραυμάτισε μια γυναίκα και συγκρούστηκε με άλλα οχήματα.

Περίπου στις 15:00 το μεσημέρι νεαρός οδηγός ενώ κινούνταν επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου στον Πειραιά παρέσυρε και τραυμάτισε μια γυναίκα 78 ετών την οποία και εγκατέλειψε.

Κατά την διαφυγή του συγκρούστηκε με διερχόμενο όχημα και προσέκρουσε σε σταθμευμενη μοτοσυκλέτα.

Δεν σταμάτησε, όμως, εκεί, καθώς προξένησε υλικές ζημιές σε παρακείμενο κατάστημα.

Στη συνέχεια, στην περιοχή της Πειραϊκής, προσέκρουσε σε έξι σταθμευμένα οχήματα, εγκαταλείποντας επίσης το σημείο.

