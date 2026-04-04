Πειραιάς: Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει ο 17χρονος που παρασύρθηκε από λεωφορείο – Φέρει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις

Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει ο 17χρονος που παρασύρθηκε από λεωφορείο στον Πειραιά, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, στη συμβολή των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και Βασιλέως Γεωργίου, το απόγευμα του Σαββάτου (04/04).

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, ο ανήλικος βρισκόταν με την παρέα του κοντά στο Δημοτικό Θέατρο, και όταν επιχείρησε να περάσει τον δρόμο, τον παρέσυρε το λεωφορείο.

Υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση από το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό στο Τζάνειο νοσοκομείο, παρόλο που δεν εφημερεύει.



Όπως λέει ο κ. Γιαννάκος, αυτή τη στιγμή χειρουργείται προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που φέρει ο 17χρονος, ενώ είναι διασωληνωμένος και θα νοσηλευτεί σε ΜΕΘ.

Πηγή: enikos.gr