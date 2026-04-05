MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Πειραιάς: Καθαρό το αλκοτέστ του οδηγού του λεωφορείου – Κρίσιμες οι επόμενες ώρες για τον 17χρονο

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Την στιγμή που ο 17χρονος μαθητής δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, στη ΜΕΘ του Τζανείου νοσοκομείου, μετά την παράσυρση του από λεωφορείο, οι αρχές ερευνούν τα αίτια του περιστατικού που έγινε χθες το απόγευμα σε κεντρικό δρόμο του Πειραιά.

Ο 17χρονος υπέστη βαριές κακώσεις στο κεφάλι και τραύματα στον θώρακα. Οι γιατροί προχώρησαν άμεσα σε διασωλήνωση, ενώ υποβλήθηκε και σε νευροχειρουργική επέμβαση. Οι επόμενες ώρες θεωρούνται καθοριστικές για την πορεία της υγείας του.

Σε ό,τι αφορά τις συνθήκες του περιστατικού, εξετάζονται διάφορα ενδεχόμενα, όπως το αν προσπάθησε να περάσει τον δρόμο ή αν έχασε την ισορροπία του και βρέθηκε στο οδόστρωμα, στη λεωφορειολωρίδα.

Ο οδηγός του λεωφορείου οδηγήθηκε στην Τροχαία Πειραιά, όπου συνελήφθη, ενώ το αλκοτέστ στο οποίο υποβλήθηκε βγήκε καθαρό.

Η κατάσταση της υγείας του ανήλικου μαθητή θεωρείται κρίσιμη και οι γιατροί δίνουν μάχη για να κρατήσουν στη ζωή.

Το συμβάν εκτυλίχθηκε λίγο μετά τις 19:30, αργά το απόγευμα του Σαββάτου, όταν αστικό λεωφορείο της γραμμής Πειραιάς – Νέα Σμύρνη παρέσυρε τον ανήλικο στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου, κοντά στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα διασώστες του ΕΚΑΒ, παρέχοντας τις πρώτες βοήθειες πριν τη διακομιδή του τραυματία στο νοσοκομείο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 12 ώρες πριν

Πιερρακάκης: Θα επεκτείνουμε τα στοχευμένα μέτρα στήριξης, εφόσον χρειαστεί

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 6 ώρες πριν

Στο Ρίο με ελικόπτερο μεταφέρθηκε ο 56χρονος ορειβάτης που τραυματίστηκε στο Αγρίνιο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 8 ώρες πριν

Super League 2: Μακεδονικός και ΠΑΣ Γιάννινα ήρθαν ισόπαλοι και υποβιβάστηκαν στη Γ’ Εθνική

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 13 ώρες πριν

Δήμος Αγίας Παρασκευής: Μείωση 50% στα δημοτικά τέλη σε περιοχές με λαϊκές αγορές

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 10 ώρες πριν

Μητσοτάκης από Μεσολόγγι: “Πραγματοποιούμε τη δικιά μας έξοδο από μία Ελλάδα χαμηλών προσδοκιών”

ΔΙΕΘΝΗ 13 ώρες πριν

Σερβία: Εντοπίστηκαν εκρηκτικά σε αγωγό που μεταφέρει ρωσικό φυσικό αέριο στην Ουγγαρία