Πειραιάς: Καθαρό το αλκοτέστ του οδηγού του λεωφορείου – Κρίσιμες οι επόμενες ώρες για τον 17χρονο

Την στιγμή που ο 17χρονος μαθητής δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, στη ΜΕΘ του Τζανείου νοσοκομείου, μετά την παράσυρση του από λεωφορείο, οι αρχές ερευνούν τα αίτια του περιστατικού που έγινε χθες το απόγευμα σε κεντρικό δρόμο του Πειραιά.

Ο 17χρονος υπέστη βαριές κακώσεις στο κεφάλι και τραύματα στον θώρακα. Οι γιατροί προχώρησαν άμεσα σε διασωλήνωση, ενώ υποβλήθηκε και σε νευροχειρουργική επέμβαση. Οι επόμενες ώρες θεωρούνται καθοριστικές για την πορεία της υγείας του.

Σε ό,τι αφορά τις συνθήκες του περιστατικού, εξετάζονται διάφορα ενδεχόμενα, όπως το αν προσπάθησε να περάσει τον δρόμο ή αν έχασε την ισορροπία του και βρέθηκε στο οδόστρωμα, στη λεωφορειολωρίδα.

Ο οδηγός του λεωφορείου οδηγήθηκε στην Τροχαία Πειραιά, όπου συνελήφθη, ενώ το αλκοτέστ στο οποίο υποβλήθηκε βγήκε καθαρό.

Η κατάσταση της υγείας του ανήλικου μαθητή θεωρείται κρίσιμη και οι γιατροί δίνουν μάχη για να κρατήσουν στη ζωή.

Το συμβάν εκτυλίχθηκε λίγο μετά τις 19:30, αργά το απόγευμα του Σαββάτου, όταν αστικό λεωφορείο της γραμμής Πειραιάς – Νέα Σμύρνη παρέσυρε τον ανήλικο στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου, κοντά στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα διασώστες του ΕΚΑΒ, παρέχοντας τις πρώτες βοήθειες πριν τη διακομιδή του τραυματία στο νοσοκομείο.