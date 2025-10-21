Πειραιάς: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διακινούσε ναρκωτικά

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά.

Για την υπόθεση, συνελήφθησαν τρεις ημεδαποί, μέλη της οργάνωσης, ηλικίας 49, 46 και 40 ετών, ενώ στο πλαίσιο των ερευνών, συνελήφθη επιπλέον και 22χρονος ημεδαπός, ο οποίος συνελήφθη σε περιοχή του Πειραιά να κατέχει συσκευασία με κοκαΐνη, μεικτού βάρους 48 γραμμαρίων, την οποία είχε προμηθευτεί νωρίτερα απ’ τον 40χρονο.

Προηγήθηκε αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, ενώ ύστερα από κατάλληλες εξακριβώσεις και διασταυρώσεις και δημιουργία προφίλ των εμπλεκομένων (profiling), πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση, καθώς και ο ρόλος τους στην οργάνωση:

Ο 40χρονος, δρούσε ως κατευθύνων την οργάνωση, ενώ είχε αναλάβει και τον συντονισμό των ενεργειών των υπολοίπων μελών, την ανεύρεση προμηθευτών και πελατών, την παραλαβή και φύλαξη των κερδών, καθώς και την επανατυποποίηση και διακίνηση των ναρκωτικών.

Ο 49χρονος, ήταν υπεύθυνος για την παραχώρηση του χώρου για την αποθήκευση και απόκρυψη των όπλων, των ναρκωτικών και των κερδών (καβάτζα), χρησιμοποιώντας ως προκάλυμμα συνεργείο – φανοποιείο μοτοσικλετών, καθώς και την οικία του, ενώ ο 46χρονος, είχε αναλάβει τη φύλαξη και τη μεταφορά των ναρκωτικών, καθώς και κατά περίπτωση τη διακίνησή τους.

Σε σωματική έρευνα, καθώς και έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικία και συνεργείο – φανοποιείο, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

870,5 γραμμάρια κοκαΐνης,

845,4 γραμμάρια κάνναβης,

Πέντε ναρκωτικά δισκία «ECSTASY»,

αεροβόλο τυφέκιο,

49 φυσίγγια,

γκλοπ,

Δύο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα,

Μία μοτοσικλέτα,

560 ευρώ,

Τέσσερα κινητά τηλέφωνα,

Δύο ασύρματες κάμερες

Χρηματοκιβώτιο με τρία κλειδιά.

Σημειώνεται ότι, ένας απ’ τους κατηγορούμενους έχει συλληφθεί στο παρελθόν – μεταξύ άλλων – για εγκληματική οργάνωση και παραβάσεις της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, ενώ σε βάρος του έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι.

Οι συλληφθέντες, οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.