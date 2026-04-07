Πάτρα: Ταυτοποιήθηκαν οι δράστες των πυροβολισμών στο Σούλι – Δύο συλλήψεις

Τρία άτομα μεταξύ των οποίων νεαρός αλλοδαπός «γνωστός» για υποθέσεις της νύχτας ταυτοποιήθηκαν από την Αστυνομία για το αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς με έναν τραυματία που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Μ. Τρίτης 7/04/2026, στο Σούλι Πατρών.

Αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πάτρας, σύμφωνα με πληροφορίες του Patrapress.gr, προχώρησε στη σύλληψη δυο γυναικών. Πρόκειται για τις συντρόφους των δυο ατόμων που φέρονται να πυροβόλησαν κατά δυο ατόμων τραυματίζοντας 22χρονο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες η Αστυνομία βρίσκεται κοντά στα ίχνη των δραστών. Μάλιστα, δεν αποκλείεται τις επόμενες ώρες να παραδοθούν.

Την ίδια ώρα εκτός κινδύνου βρίσκεται ο 22χρονος που τραυματίστηκε στο πόδι από σφαίρα. Μεταφέρθηκε από φίλο του αρχικά στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Αγιος Ανδρέας» και στη συνέχεια διεκομίσθη στο ΠΓΝΠ, στο Ρίο.

Η ταυτοποίηση των «3» έγινε σύμφωνα με μαρτυρίες του θύματος και του φίλου του.

Οι δυο νεαροί αναγνώρισαν τα τρία άτομα, υποστηρίζοντας πως δυο εξ αυτών έβγαλαν όπλα και άρχισαν να τους πυροβολούν. Από τον τόπο του συμβάντος περισυνελέγησαν κάλυκες, που πιστοποιούν την ύπαρξη δυο όπλων.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο 22χρονος μαζί με ένα ακόμα νεαρό, μετέβησαν σε ραντεβού στο Σούλι, προκειμένου να διευθετήσουν διαφορές «για τα μάτια μιας κοπέλας» όπως ανέφεραν πηγές στο Patrapress.gr. Σύμφωνα με τα όσα φέρεται να κατέθεσαν φτάνοντας στο σημείο διαπίστωσαν την παρουσία ομάδας περίπου 10 ατόμων. Μετά από λεκτική διαμάχη δυο από τα μέλη της «αντίπαλης» ομάδα που οπλοφορούσαν άρχισαν να πυροβολούν προς το μέρος τους.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο με τους γιατρούς να ενημερώνουν την Αστυνομία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 9 ώρες πριν

Γ. Στουρνάρας: “Το σημαντικότερο άυλο κεφάλαιο της οικονομία είναι η πολιτική σταθερότητα”

ΔΙΕΘΝΗ 6 ώρες πριν

Ισραήλ: Σειρήνες συναγερμού για ιρανική πυραυλική επίθεση

LIFESTYLE 5 ώρες πριν

Στέλιος Παρλιάρος: Αν έρθει μια καλή πρόταση, θα επέστρεφα στην τηλεόραση – Λόγω της εκπομπής μου ακολούθησαν το επάγγελμα πολλά νέα παιδιά

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 8 ώρες πριν

Έλενα Ράπτη: Μετά το Πάσχα ξεκινούν οι “Νταντάδες της Γειτονιάς”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 11 ώρες πριν

Τραγωδία στην Καλαμπάκα: Νεκρή γυναίκα μετά από πτώση από το βράχο της μονής του Αγίου Στεφάνου στα Μετέωρα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2 ώρες πριν

ΑΑΔΕ: Πληρωμή 202 εκατ. ευρώ για 294.000 αγροτεμάχια μετά από εκτεταμένους διασταυρωτικούς ελέγχους