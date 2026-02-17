MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Πάτρα: Συνελήφθη 44χρονος κρατούμενος στις Φυλακές Αγίου Στεφάνου με ναρκωτικά “bonsai” στο κελί του

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Με μικροποσότητα ναρκωτικής ουσίας τύπου «bonsai» εντοπίστηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (16/02/2026) ένας 44χρονος Πακιστανός, κρατούμενος στις Φυλακές Αγίου Στεφάνου Πατρών.

Η ουσία βρέθηκε έπειτα από έλεγχο που διενήργησαν σωφρονιστικοί υπάλληλοι στο κελί του, και συγκεκριμένα σε εσωτερική τσέπη μπουφάν.

Σύμφωνα με πληροφορίες της τοπικής ιστοσελίαδας tempo24, η ποσότητα ήταν διαμοιρασμένη σε πέντε αυτοσχέδιες συσκευασίες.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από αστυνομικούς της Ασφάλειας Δυτικής Αχαΐας για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Πάτρα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ώρες πριν

Χατζηδάκης για τον θάνατο της Ελένης Γλύκατζη – Αρβελέρ: Θα μείνει αθάνατη στο μυαλό και τις καρδιές μας

ΔΙΕΘΝΗ 19 ώρες πριν

Εκουαδόρ: Η Μις Υφήλιος κατέρρευσε την στιγμή που βρισκόταν πάω σε άρμα σε φεστιβάλ – Δείτε το βίντεο

MEDIA NEWS 4 ώρες πριν

Από τις Σέρρες στην κορυφή: Ο Akylas κάνει το “Ferto” φαβορί για την Eurovision

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 9 ώρες πριν

Προβλήματα υδροδότησης σήμερα για τρεις ώρες σε περιοχή της δυτικής Θεσσαλονίκης

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 17 ώρες πριν

Συναγερμός στα Σπάτα: Ο Χρήστος Μαυρίκης πυροβόλησε στον αέρα και ταμπουρώθηκε στο σπίτι του

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 18 ώρες πριν

Τα συλλυπητήρια Δένδια για το θάνατο της Ελένης Γλύκατζη – Αρβελέρ