Πάτρα: Συνελήφθη 44χρονος κρατούμενος στις Φυλακές Αγίου Στεφάνου με ναρκωτικά “bonsai” στο κελί του
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Με μικροποσότητα ναρκωτικής ουσίας τύπου «bonsai» εντοπίστηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (16/02/2026) ένας 44χρονος Πακιστανός, κρατούμενος στις Φυλακές Αγίου Στεφάνου Πατρών.
Η ουσία βρέθηκε έπειτα από έλεγχο που διενήργησαν σωφρονιστικοί υπάλληλοι στο κελί του, και συγκεκριμένα σε εσωτερική τσέπη μπουφάν.
Σύμφωνα με πληροφορίες της τοπικής ιστοσελίαδας tempo24, η ποσότητα ήταν διαμοιρασμένη σε πέντε αυτοσχέδιες συσκευασίες.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από αστυνομικούς της Ασφάλειας Δυτικής Αχαΐας για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.
