Πάτρα: Συνελήφθη 44χρονος κρατούμενος στις Φυλακές Αγίου Στεφάνου με ναρκωτικά “bonsai” στο κελί του

Με μικροποσότητα ναρκωτικής ουσίας τύπου «bonsai» εντοπίστηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (16/02/2026) ένας 44χρονος Πακιστανός, κρατούμενος στις Φυλακές Αγίου Στεφάνου Πατρών.

Η ουσία βρέθηκε έπειτα από έλεγχο που διενήργησαν σωφρονιστικοί υπάλληλοι στο κελί του, και συγκεκριμένα σε εσωτερική τσέπη μπουφάν.

Σύμφωνα με πληροφορίες της τοπικής ιστοσελίαδας tempo24, η ποσότητα ήταν διαμοιρασμένη σε πέντε αυτοσχέδιες συσκευασίες.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από αστυνομικούς της Ασφάλειας Δυτικής Αχαΐας για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.