Πάτρα: Συνελήφθη 17χρονη που κατέληξε στο νοσοκομείο έπειτα από χρήση κοκαΐνης – Χειροπέδες και στον πατέρα της

Φωτογραφία: Intime
Στο νοσοκομείο κατέληξε μια 17χρονη στη Δυτική Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Πάτρα, έπειτα από χρήση κοκαΐνης.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, η 17χρονη ήταν μόνη της στο σπίτι κάνοντας χρήση κοκαΐνης και κάποια στιγμή ένιωσε ταχυκαρδία και φοβήθηκε. Τότε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ενημέρωσε το ΕΚΑΒ, με το οποίο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί της προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες και δεν κινδύνεψε η υγεία της.


Για το συμβάν, ενημερώθηκε η Ασφάλεια που συνέλαβε την ανήλικη για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, καθώς και τον πατέρα της για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, σύμφωνα με την αστυνομία.

