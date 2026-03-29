MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Πάτρα: Συλλήψεις δύο ατόμων για πώληση αλκοόλ σε 15χρονη – Βρέθηκε μεθυσμένη σε πεζόδρομο

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Συνελήφθησαν σήμερα, τα ξημερώματα, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρώνδύο άνδρες, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση μέτρων προστασίας ανηλίκων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το tempo24.gr, οι κατηγορούμενοι, ως υπεύθυνος και ιδιοκτήτης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, επέτρεψαν την πώληση και κατανάλωση αλκοόλ σε 15χρονη, η οποία βρέθηκε υπό επήρεια μέθης σε πεζόδρομο στην Πάτρα και διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο για νοσηλεία.

Παράλληλα, σχηματίσθηκε δικογραφία για έκθεση σε βάρος της μητέρας της ανήλικης. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών.

Πάτρα

