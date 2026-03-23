Πάτρα: Στο νοσοκομείο μητέρα και γιος μετά από τροχαίο

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην περιοχή των Ζαρουχλεϊκων στην Πάτρα όταν αυτοκίνητο συγκρούστηκε με δίκυκλο με αποτέλεσμα των τραυματισμό δύο μιας μητέρας και του 17χρονου γιού της.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του tempo24.news ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με δίκυκλο στο οποίο επέβαιναν μία 50χρονη μητέρα και ο 17χρονος γιος της. Από την σύγκρουση τραυματίστηκαν και οι δύο και μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο με ασθενοφόρο.

Έρευνες για τις συνθήκες του τροχαίου διενεργεί η Τροχαία Πατρών.