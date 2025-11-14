Πάτρα: Νεκρός βρέθηκε κρατούμενος των φυλακών του Αγίου Στεφάνου
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Νεκρός βρέθηκε σήμερα το πρωί ένας 48χρονος κρατούμενος των φυλακών του Αγίου Στεφάνου, της Πάτρας.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο άνδρας, ο οποίος εξέτιε ποινή φυλάκισης για ληστεία, βρέθηκε απαγχονισμένος από συγκρατούμενό του μέσα σε χώρο της Β΄ πτέρυγας του σωφρονιστικού ιδρύματος.
Έρευνες για το περιστατικό διενεργεί το τμήμα Ασφαλείας της Δυτικής Αχαΐας.
Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Κ. Γκιλφόιλ: Προσδεθείτε, έρχονται πολλές νέες ελληνοαμερικανικές συνεργασίες – Προανήγγειλε επίσκεψη του Μ. Ρούμπιο
- “Μαζί σπάμε τη σιωπή. 13 Πόλεις: Ένα μέτωπο κατά της ενδοοικογενειακής βίας” – Στη Θεσσαλονίκη η νέα εκδήλωση
- Κ. Χατζηδάκης: Το φθινόπωρο του 2026 η νέα σιδηροδρομική γραμμή και σύγχρονα τρένα