ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Πάτρα: Νεκρός βρέθηκε κρατούμενος των φυλακών του Αγίου Στεφάνου

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Νεκρός βρέθηκε σήμερα το πρωί ένας 48χρονος κρατούμενος των φυλακών του Αγίου Στεφάνου, της Πάτρας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο άνδρας, ο οποίος εξέτιε ποινή φυλάκισης για ληστεία, βρέθηκε απαγχονισμένος από συγκρατούμενό του μέσα σε χώρο της Β΄ πτέρυγας του σωφρονιστικού ιδρύματος.

Έρευνες για το περιστατικό διενεργεί το τμήμα Ασφαλείας της Δυτικής Αχαΐας.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Πάτρα

