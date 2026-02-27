Πάτρα: Μεθυσμένος ξυλοκόπησε διασώστη του ΕΚΑΒ που του έδινε τις πρώτες βοήθειες

Επίθεση από μεθυσμένο άνδρα, ο οποίος, όπως προέκυψε, ήταν «γνώριμος» στις Αρχές, δέχθηκε διασώστης του ΕΚΑΒ σε καφενείο στην Αγία Τριάδα της Πάτρας όταν πήγε να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες.

Σύμφωνα με το tempo24.news το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Πέμπτης.

Άμεσα στο σημείο έφτασαν τρία περιπολικά και άνδρες της ΟΠΚΕ.

Θύμα και δράστης μεταφέρθηκαν στο Γ Αστυνομικό Τμήμα Πατρών όπου ο διασώστης υπέβαλε μήνυση για ξυλοδαρμό.