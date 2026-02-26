MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Πάτρα: Μαθήτρια Γυμνασίου σε σχολική εκδρομή δέχθηκε επίθεση με γροθιές από δύο συμμαθήτριές της

|
THESTIVAL TEAM

Μαθήτρια που βρισκόταν σε σχολική εκδρομή στην Πάτρα δέχθηκε επίθεση και χρειάστηκε μάλιστα να νοσηλευτεί.

Όλα συνέβησαν την Τετάρτη, κατά τη διάρκεια εκδρομής στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο.

Η μαθήτρια της Β’ Γυμνασίου κάτω από συνθήκες που ακόμα δεν έχουν γίνει γνωστές, δέχθηκε απρόκλητη επίθεση με γροθιές και μαλλιοτραβήγματα από δύο μαθήτριες.

Αποτέλεσμα ήταν η κοπέλα να χτυπήσει πέφτοντας στο κεφάλι και να μεταφερθεί στο Καραμανδάνειο νοσοκομείο για περίθαλψη.

Η Αστυνομία από την στιγμή που έλαβε γνώση του περιστατικού έχει ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό των δύο δραστριών.

Πηγή: tempo24.news

