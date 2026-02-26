Πάτρα: Μαθήτρια Γυμνασίου σε σχολική εκδρομή δέχθηκε επίθεση με γροθιές από δύο συμμαθήτριές της

Μαθήτρια που βρισκόταν σε σχολική εκδρομή στην Πάτρα δέχθηκε επίθεση και χρειάστηκε μάλιστα να νοσηλευτεί.

Όλα συνέβησαν την Τετάρτη, κατά τη διάρκεια εκδρομής στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο.

Η μαθήτρια της Β’ Γυμνασίου κάτω από συνθήκες που ακόμα δεν έχουν γίνει γνωστές, δέχθηκε απρόκλητη επίθεση με γροθιές και μαλλιοτραβήγματα από δύο μαθήτριες.

Αποτέλεσμα ήταν η κοπέλα να χτυπήσει πέφτοντας στο κεφάλι και να μεταφερθεί στο Καραμανδάνειο νοσοκομείο για περίθαλψη.

Η Αστυνομία από την στιγμή που έλαβε γνώση του περιστατικού έχει ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό των δύο δραστριών.

Πηγή: tempo24.news