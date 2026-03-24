Πάτρα: Μαθητής λυκείου γρονθοκόπησε μαθητή δημοτικού εντός σχολείου, κατείχε μαχαίρι

Δεν έχουν τέλος τα περιστατικά βίας ανηλίκων, στην Πάτρα, με το τελευταίο να καταγράφεται σε σχολείο των Βραχνεΐκων με θύτη 16χρονο μαθητή Α’ Λυκείου και θύμα μαθητή της Γ’ Δημοτικού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Patrapres.gr, το μεσημέρι της Δευτέρας, εν ώρα λειτουργίας του σχολείου, ο 16χρονος προσέγγισε τον 8χρονο που βρισκόταν στο κοινό προαύλιο του σχολικού συγκροτήματος και του επιτέθηκε ρίχνοντας του μπουνιά στο πρόσωπο, τραυματίζοντας τον.

Στο σημείο κλήθηκαν αστυνομικοί από τη Διεύθυνση του σχολείου, όπου εντόπισαν τον δράστη στην κατοχή του οποίου σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Patrapress.gr, βρέθηκε μαχαίρι.

Ο ανήλικος που συνελήφθη για πρόκληση σωματικών βλαβών σε βάρος αδύναμων ατόμων και παράβαση του νόμου περί όπλων, φέρεται να δικαιολόγησε την υπάρξη του μαχαιριού,επικαλούμενος «λόγους ασφαλείας», ενώ για την επίθεση στον μικρό μαθητή του Δημοτικού, υποστήριξε πως «πείραζε και έπαιρνε πράγματα της μικρής αδελφής του».

Για την υπόθεση συνελήφθη και ο πατέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Ο 16χρονος με τη σχηματισθείσα σε βάρος του δικογραφία από την υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πάτρα, θα οδηγηθεί την Τρίτη 24/03/2026, στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

