Πάτρα: Κρατούμενος δέχτηκε επίθεση από έναν άλλον μέσα στο κελί του – Τον χτύπησε με κρεμάστρα στο κεφάλι

Ένα σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης, 9 Απριλίου 2026, στις φυλακές Αγίου Στεφάνου Πατρών, όταν δύο συγκρατούμενοι πιάστηκαν στα χέρια.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του tempo24, ένας 36χρονος υπήκοος Αλγερίας κατήγγειλε ότι δέχθηκε επίθεση από 45χρονο Βούλγαρο συγκρατούμενό του, μέσα στο κελί του στις φυλακές στην Πάτρα.

Ο δράστης φέρεται να χτύπησε τον Αλγερινό στο κεφάλι με κρεμάστρα, τραυματίζοντάς τον.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε άμεσα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου, όπου σύμφωνα με ιατρικές πηγές, νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η αστυνομία, ενώ σε βάρος του 45χρονου σχηματίστηκε η σχετική δικογραφία.