Πάτρα: Ιρακινός έπεσε θύμα ληστείας μέσα στο σπίτι του – Διακομίστηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο

Επίθεση μέσα στο σπίτι του στην Πάτρα με σκοπό τη ληστεία δέχθηκε άνδρας απόψε.

Όπως αναφέρει το Patrapress.gr, δυο άνδρες μπήκαν στο σπίτι του θύματος – υπήκοος Ιράκ – επί της οδού Θεμιστοκλέους, στο Σκαγιοπούλειο και αφού τον γρονθοκόπησαν, του άρπαξαν το κινητό τηλέφωνο και τράπηκαν σε φυγή.

Οι δράστες συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης, ενώ το θύμα σε κατάσταση σοκ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο φέροντας τραύματα στο πρόσωπο.

Όπως αποδείχθηκε, πρόκειται για χρήστες ουσιών και σε βάρος τους από την υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πάτρας, σχηματίσθηκε δικογραφία για ληστεία.

Την Παρασκευή θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα.