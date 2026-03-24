Πάτρα: Για ένα “κοίταγμα” ανήλικος ξυλοκόπησε ανήλικο

Φωτογραφία: Pixabay
Η συνάντηση σε πλατεία, στην Πάτρα, δυο εφήβων ηλικίας 17 και 16 ετών έλαβε δυσάρεστη τροπή, όταν ο πρώτος κινήθηκε απειλητικά προς τον δεύτερο και τον γρονθοκόπησε στο κεφάλι, προκαλώντας του σωματικές βλάβες.

Αιτία της της επίθεσης στον 16χρονο, σύμφωνα με πληροφορίες του Patrapress.gr, φέρεται πως ήταν ένα βλέμμα που εξέλαβε ως «περιέργο» ο δράστης.

Για το περιστατικό που συνέβη στην πλατεία πλησίον του ιερού ναού Παναγίας Αλεξιωτίσσης, το βράδυ της Κυριακής, συνελήφθη ο 17χρονος από αστυνομικούς της Αμεσης Δράσης που περιπολούσαν στην περιοχή.

Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων, ενώ συνελήφθη και ο πατέρας του για παραμέληση της εποπτείας του και παράβαση του νόμου περί αλλοδαπών. Ο ανήλικος αφέθηκε ελεύθερος με εισαγγελική εντολή.

Πάτρα

