Πάτρα: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στη διάπραξη κλοπών και εμπορίας ανθρώπων

Φωτογραφία: Intime
Εγκληματική οργάνωση, που δραστηριοποιούνταν στην διάπραξη κλοπών και εμπορίας ανθρώπων, εξαρθρώθηκε από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, στο πλαίσιο επιχειρήσεων που πραγματοποιήθηκαν στους καταυλισμούς Ριγανόκαμπου και Εγλυκάδος στην Πάτρα, στον καταυλισμό Πίσω Συκιάς, στην Κάτω Αχαΐα, καθώς και στην περιοχή των Προσφυγικών στην Πάτρα, συνελήφθησαν εννέα άτομα που στρατολογούσαν ανήλικους για τέλεση των αξιόποινων πράξεων.

Επίσης, προσήχθησαν οκτώ ανήλικοι, ηλικίας από 10 έως 15 ετών, οι οποίοι αντιμετωπίζονται, σύμφωνα με την Αστυνομία, ως θύματα εμπορίας ανθρώπων.

Όπως προέκυψε από τις έρευνες της Αστυνομίας, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης ενέχονται σε 72 περιπτώσεις ληστρικών κλοπών, κλοπών σε σπίτια, σε καταστήματα και σε αυτοκίνητα, καθώς και σε κλοπές μοτοσικλετών, στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας, από τον Ιούλιο του 2024 έως και τις αρχές Δεκεμβρίου.

Μάλιστα, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης χρησιμοποιούσαν συστηματικά τους ανήλικους, ως δράστες των κλοπών, εκμεταλλευόμενοι την ευνοϊκότερη ποινική μεταχείρισή τους.

Οι ανήλικοι, θύματα εμπορίας ανθρώπων, εξετάσθηκαν παρουσία παιδοψυχολόγου και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της Πάτρας, ενώ παραγγέλθηκε από την εισαγγελία Πρωτοδικών Αχαΐας στο Δήμο Πατρέων και στις κοινωνικές υπηρεσίες των νοσοκομείων η εξεύρεση δομών για την φιλοξενία και την προστασία τους.

Από τους αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών συνεχίζεται η προανάκριση για να διερευνηθεί η εμπλοκή των μελών της εγκληματικής οργάνωσης σε τυχόν άλλες εγκληματικές πράξεις, ενώ οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

