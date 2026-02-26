Πάτρα: Εκρηκτικός μηχανισμός στη Διεύθυνση Μεταφορών και Συγκοινωνιών – Πυροτεχνουργοί στο σημείο

Συναγερμός σήμανε νωρίς το πρωί της Πέμπτης στην Πάτρα, καθώς άγνωστοι τοποθέτησαν εκρηκτικό μηχανισμό στη Διεύθυνση Μεταφορών και Συγκοινωνιών.

Ο εκρηκτικός μηχανισμός τοποθετήθηκε στο παράθυρο του κτιρίου όπου βρίσκεται στην περιοχή του Κουκούλι, στην Πάτρα, σύμφωνα με το tempo24.news.gr.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, πυροτεχνουργοί και πυροσβέστες ενώ επί τόπου βρέθηκε και ο αν. Περιφερειάρχης Χαράλαμπος Μπονάνος.

Ο εκρηκτικός μηχανισμός που ευτυχώς δεν πυροδοτήθηκε, περιελάμβανε γκαζάκι και δύο φιάλες εύφλεκτο υλικό.