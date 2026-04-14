Πάτρα: Εκλεψε δίκυκλο για να διαδώσει το λόγο του θεού!

Δεν έχει προηγούμενο ο ισχυρισμός δράστη κλοπής δικύκλου – τύπου σκούτερ – στην Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Patrapress.gr, κατά την απολογία του, υποστήριξε πως ειναι απεσταλμένος του θεού και πως το μηχανάκι του «εστάλη» για να διακηρύξει το λόγο Του.

Ο 44χρονος που μεταφέρθηκε στη Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών, αφαίρεσε δίκυκλο ιδιοκτησίας δημοσιογράφου, που ήταν σταθμευμένο, επί της Οθωνος Αμαλίας.



Ταξίδεψε μέχρι τα Καλάβρυτα, όπου επισκέφθηκε καφενείο και έφυγε χωρίς να πληρώσει.

Εντοπίστηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς στο Ξυλόκαστρο Κορινθίας. Μεταφέρθηκε στην Πάτρα, με τους αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων με έκπληξη να τον ακούν να ομολογεί την κλοπή υποστηρίζοντας πως είναι «απεσταλμένος του Θεού και ο Ιησούς Χριστός του έφερε το μηχανάκι για να διαδώσει το λόγο του του Θεού».