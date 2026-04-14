Πάτρα: Εκλεψε δίκυκλο για να διαδώσει το λόγο του θεού!

THESTIVAL TEAM

Δεν έχει προηγούμενο ο ισχυρισμός δράστη κλοπής δικύκλου – τύπου σκούτερ – στην Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Patrapress.gr, κατά την απολογία του, υποστήριξε πως ειναι απεσταλμένος του θεού και πως το μηχανάκι του «εστάλη» για να διακηρύξει το λόγο Του.
Ο 44χρονος που μεταφέρθηκε στη Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών, αφαίρεσε δίκυκλο ιδιοκτησίας δημοσιογράφου, που ήταν σταθμευμένο, επί της Οθωνος Αμαλίας.


Ταξίδεψε μέχρι τα Καλάβρυτα, όπου επισκέφθηκε καφενείο και έφυγε χωρίς να πληρώσει.

Εντοπίστηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς στο Ξυλόκαστρο Κορινθίας. Μεταφέρθηκε στην Πάτρα, με τους αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων με έκπληξη να τον ακούν να ομολογεί την κλοπή υποστηρίζοντας πως είναι «απεσταλμένος του Θεού και ο Ιησούς Χριστός του έφερε το μηχανάκι για να διαδώσει το λόγο του του Θεού».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ώρες πριν

Ελληνική Λύση: Εμείς αποκαλύψαμε την υπόθεση Λαζαρίδη τον Απρίλιο του 2025

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

ΠΑΟΚ: Τι ισχύει με τα εισιτήρια του τελικού – Ποιοι έχουν προτεραιότητα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 10 ώρες πριν

Ρέθυμνο: Αστυνομικοί διερευνούσαν ενδοοικογενειακό επεισόδιο και βρήκαν όπλα και σφαίρες σε σπίτι

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΗΣ 16 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Επιστρέφει για 2η χρονιά το Food Art Festival – Τρεις μέρες γαστρονομίας, μουσικής και τέχνης

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 7 ώρες πριν

ΠΑΟΚ: Τι ετοιμάζει για τον εορτασμό ενός αιώνα ζωής – Όλες οι εκδηλώσεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 13 ώρες πριν

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση καλείται επισήμως να πάρει θέση για τον κ. Λαζαρίδη