Πάτρα: Έφοδος της ΕΛΑΣ σε σπίτι συνταξιούχου γιατρού – Βρέθηκε υλικό παιδικής πορνογραφίας
THESTIVAL TEAM
Χειροπέδες σε έναν 83χρονο, γνωστό συνταξιούχο μαιευτήρα, πέρασαν την Παρασκευή (06.03.26) στην Πάτρα, αστυνομικοί της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος καθώς στην κατοχή του βρέθηκε υλικό παιδικής πορνογραφίας.
Σύμφωνα πληροφορίες του tempo24.news μετά από αξιοποίηση πληροφοριών, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έφοδο στην οικία του γιατρού και εντόπισαν και κατέσχεσαν υλικό παιδικής πορνογραφίας που είχε στην κατοχή του.
Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στον ηλικιωμένο, ο οποίος κρατείται και θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- ΗΠΑ: Ο Λευκός Οίκος λέει πως οι ΗΠΑ βρίσκονται σε καλό δρόμο για τον έλεγχο του εναέριου χώρου του Ιράν
- ΓΑΔΑ: Σεσημασμένος για ναρκωτικά ο 48χρονος Σομαλός που συνελήφθη με χειροβομβίδες – Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ
- Πάτρα: Έφοδος της ΕΛΑΣ σε σπίτι συνταξιούχου γιατρού – Βρέθηκε υλικό παιδικής πορνογραφίας