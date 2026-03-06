MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Πάτρα: Έφοδος της ΕΛΑΣ σε σπίτι συνταξιούχου γιατρού – Βρέθηκε υλικό παιδικής πορνογραφίας

|
THESTIVAL TEAM

Χειροπέδες σε έναν 83χρονο, γνωστό συνταξιούχο μαιευτήρα, πέρασαν την Παρασκευή (06.03.26) στην Πάτρα, αστυνομικοί της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος καθώς στην κατοχή του βρέθηκε υλικό παιδικής πορνογραφίας.

Σύμφωνα πληροφορίες του tempo24.news μετά από αξιοποίηση πληροφοριών, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έφοδο στην οικία του γιατρού και εντόπισαν και κατέσχεσαν υλικό παιδικής πορνογραφίας που είχε στην κατοχή του.

Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στον ηλικιωμένο, ο οποίος κρατείται και θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.

Παιδική Πορνογραφία Πάτρα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 32 λεπτά πριν

Μιχαηλίδου από Θεσσαλονίκη: Η τεχνολογία ανοίγει νέους ορίζοντες για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία

ΔΙΕΘΝΗ 4 ώρες πριν

“Η Κούβα θα πέσει σύντομα”, λέει ο Τραμπ και δηλώνει ότι η Αβάνα θέλει συμφωνία με τις ΗΠΑ

ΔΙΕΘΝΗ 7 ώρες πριν

Ντόναλντ Τραμπ: Περιμένουμε αντίποινα εντός των ΗΠΑ από το Ιράν, έχουμε προετοιμαστεί για αυτό

ΔΙΕΘΝΗ 12 ώρες πριν

New York Times: Το δημοτικό σχολείο στο Ιράν επλήγη εν μέσω αμερικανικών επιθέσεων σε ναυτική βάση

ΔΙΕΘΝΗ 4 ώρες πριν

Ισραήλ: Έκτακτα μέτρα ασφαλείας για την προστασία τουριστών και διπλωματών στο εξωτερικό από απειλές του Ιράν

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 ώρες πριν

Αυτοψία Δήμα – Φαφούτη στην Πόντου – “Η διάνοιξη της οδού χαρακτηρίστηκε έργο Εθνικής Σημασίας”