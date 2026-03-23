Πάτρα: Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου σε πλατεία – Συνελήφθη 17χρονος

Ένα ακόμη περιστατικό βίας με θύμα έναν ανήλικο καταγράφηκε το βράδυ στην Πάτρα, όταν 17χρονος φέρεται να επιτέθηκε σε 16χρονο μαθητή σε πλατεία της πόλης, τραυματίζοντάς τον με χτύπημα στο κεφάλι.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο ανήλικος δράστης προσέγγισε τον 16χρονο και του προκάλεσε σωματικές βλάβες, χτυπώντας τον με γροθιά. Το επεισόδιο κινητοποίησε άμεσα την Αστυνομία, με αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, που βρίσκονταν στην περιοχή, να εντοπίζουν και να συλλαμβάνουν τον 17χρονο.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη σε βάρος αδύναμου ατόμου, ενώ συνελήφθη και ο πατέρας του, ο οποίος κατηγορείται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Η δικογραφία θα διαβιβαστεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, ενώ την προανακριτική διαδικασία έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών.

Πηγή: pelop

