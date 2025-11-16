Πάτρα: Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου από συνομήλικό του – Στο νοσοκομείο με αιμορραγία

Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου από συνομήλικο του που είχε ως αποτέλεσμα την μεταφορά του θύματος στο νοσοκομείο με αιμορραγία, εκτυλίχθηκε σε κεντρική πλατεία της Πάτρας.

Σύμφωνα με το tempo24 το πρωΐ του Σαββάτου ένας 16χρονος για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία επιτέθηκε σε συνομήλικό του, ενώ βρισκόταν στην πλατεία των Συχαινών και τον γρονθοκόπησε, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει στο κεφάλι και να του προκαλέσει αιμορραγία.

Το ανήλικο θύμα ανέφερε το περιστατικό στον πατέρα του που με την σειρά του το κατήγγειλε στην Αστυνομία, η οποία αναζητά τον δράστη.

Να σημειωθεί πως σε διάστημα ενός μηνός έχουν σημειωθεί 17 τουλάχιστον περιστατικά ανήλικης παραβατικότητας, με συλλήψεις που αφορούν χρήση και εμπορία ναρκωτικών, εκβιασμούς, ξυλοδαρμούς και πολλά ακόμη κακουργηματικού χαρακτήρα.