Πάτρα: Άγρια επίθεση με ρόπαλα εναντίον 18χρονου – Ο νεαρός δεν αποκάλυψε ποιος τον χτύπησε

Κινητοποίηση της αστυνομίας στην Πάτρα προκάλεσε τηλεφώνημα που δέχθηκε τα ξημερώματα για άγριο ξυλοδαρμό ενός 18χρονου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, την Άμεση Δράση κάλεσε συγγενικό πρόσωπο του 18χρονου καταγγέλλοντας βάναυσο ξυλοδαρμό.

Ωστόσο, στις ερωτήσεις των αστυνομικών για το πού έγινε το επεισόδιο, το άτομο που τηλεφώνησε ανέφερε πως συνέβη αργά τη νύχτα αλλάζοντας, όμως, συνεχώς τοποθεσίες για το πού διαδραματίστηκε.

Όταν οι αστυνομικοί έφθασαν στο σπίτι του 18χρονου, διαπίστωσαν ότι έφερε βαριά χτυπήματα με τον ίδιο, όμως, να αρνείται να αποκαλύψει ποιοι ήταν οι δράστες και να δώσει περισσότερα στοιχεία.

Ο 18χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο του Ρίου όπου και νοσηλεύεται.