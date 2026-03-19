Πατήσια: Συνελήφθη γνωστός τράπερ μετά από καταδίωξη – Πέταξε μαχαίρι και προσπάθησε να διαφύγει

Στη σύλληψη ενός 27χρονου τράπερ προχώρησαν το απόγευμα της Τετάρτης (18.03.2026) αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ, έπειτα από καταδίωξη με μοτοσικλέτες στα Πατήσια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr, οι αστυνομικοί εντόπισαν δύο άτομα που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα και κινούνταν επί της οδού Καυταντζόγλου στην περιοχή των Πατησίων, τα οποία δεν σταμάτησαν στο σήμα των αρχών.

Οι αναβάτες, προσποιήθηκαν ότι δεν αντιλήφθηκαν την εντολή και επιχείρησαν να διαφύγουν, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη, με τους αστυνομικούς να τους ακινητοποιούν τελικά στην οδό Δημητρίου Ράλλη, στα Πατήσια.

Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, μάλιστα, οι δύο άνδρες πέταξαν στο δρόμο ένα μαύρο αντικείμενο, προκειμένου να μην εντοπιστεί στην κατοχή τους.

Πρόκειται για μαχαίρι μήκους 20 εκατοστών…

Όπως διαπιστώθηκε, κατά τη σύλληψή τους, οδηγός της μοτοσικλέτας είναι ένας 26χρονος, ενώ ο συνεπιβάτης είναι ο 27χρονος τράπερ, ο οποίος φέρεται να έχει βεβαρημένο ποινικό παρελθόν.

Οι συλληφθέντες μεταφέρθηκαν στο ΤΔΕΕ Πατησίων, όπου σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις του νόμου περί όπλων και για απείθεια.

