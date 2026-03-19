Πατήσια: Δύο συλλήψεις για απόπειρα ανθρωποκτονίας – Είχαν γρονθοκοπήσει και πυροβολήσει 57χρονο

Για υπόθεση απόπειρας ανθρωποκτονίας που σημειώθηκε τον περασμένο Νοέμβριο στα Πατήσια σε βάρος 57χρονου, συνελήφθησαν δύο άνδρες σήμερα Πέμπτη (19/3).

Το περιστατικό είχε συμβεί στις 10 Νοεμβρίου 2025, όταν δύο δράστες που κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, προσέγγισαν τον 57χρονο την στιγμή που έβγαινε από γραφείο που διαθέτει στην περιοχή των Πατησίων. Εκεί, λόγω προσωπικών διαφορών αρχικά τον γρονθοκόπησαν, του αφαίρεσαν κινητό τηλέφωνο και στη συνέχεια τον πυροβόλησαν 7 φορές, τραυματίζοντας το θύμα στα πόδια.

Ως κίνητρο της επίθεσης αναφέρεται η πληροφορία που είχε δώσει το θύμα στο Τμήμα Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών της Δ.Δ.Ε.Ε.Α., ότι ο 50χρονος δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Ειδικότερα, ο 57χρονος είχε βάλει άτομο να μεταφέρει για λογαριασμό του ναρκωτικές ουσίες από τη Νιγηρία στην Ελλάδα, μέσω του αερολιμένα Αθηνών, το οποίο όμως συνελήφθη από τις ελληνικές αρχές.

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών κατόπιν προανάκρισης ταυτοποίησαν τους δύο δράστες, ηλικίας 50 και 38 ετών, τους οποίους εντόπισαν και συνέλαβαν, σήμερα το πρωί.

Μετά από έρευνες στα σπίτια των δραστών εντοπίστηκαν επίσης και κατασχέθηκαν 53 γραμμάρια κάνναβης. Μάλιστα, κατά την επιτήρηση της εν λόγω οικίας από τους Αστυνομικούς, βγήκε ο 50χρονος και την ώρα που είδε τους αστυνομικούς, τράπηκε σε φυγή πεζός. Ακινητοποιήθηκε μετά από καταδίωξη, προβάλλοντας σθεναρή αντίσταση, χτυπώντας τους Αστυνομικούς με τα χέρια και τα πόδια του.

Συγκεκριμένα, στο σπίτι του 50χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Μια αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία περιέχουσα ακατέργαστη κάνναβη συνολικού μεικτού βάρους 3,1 gr

Ένα μεταλλικό δοχείο που περιέχει κάνναβη συνολικού μεικτού βάρους 46,16 gr

Πλήθος από νάιλον συσκευασίες επιμερισμού.

Στο δεύτερο σπίτι του 50χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Δύο (2) αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού μεικτού βάρους 3,3 gr και 0,86 gr,

Οκτώ (8) νάιλον συσκευασίες επιμερισμού.

Παράλληλα σε κατάστημα λιανικής πώλησης τροφίμων, ποτών και καπνών που ανήκει στον 57χρονο, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Δώδεκα (12) σφραγισμένες φιάλες αλκοολούχων ποτών από τις οποίες ελήφθησαν δείγματα από χημικό του Γενικού Χημείου του Κράτους,

Τρία (3) κινητά τηλέφωνα,

Πλήθος καρτών SIM.

Στο σπίτι του 38χρονου εντοπίστηκαν:

Ένα κουτί με την ένδειξη «XANAX» και

Μία κάρτα SIM

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Εξιχνιάστηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 57χρονου που έλαβε χώρα βραδινές ώρες της 10-11-2025 στα Πατήσια, για την οποία συνελήφθησαν 2 άτομα

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. εξιχνιάσθηκε απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 57χρονου αλλοδαπού που έλαβε χώρα βραδινές ώρες της 10-11-2025 στα Πατήσια.

Ειδικότερα, βραδινές ώρες της 10-11-2025, δύο δράστες προσέγγισαν τον 57χρονο αλλοδαπό την στιγμή που εξέρχονταν από γραφείο που διαθέτει στην περιοχή των Πατησίων και λόγω προσωπικών διαφορών αρχικά τον γρονθοκόπησαν, του αφαίρεσαν κινητό τηλέφωνο και στη συνέχεια τον πυροβόλησαν 7 φορές με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του στα πόδια.

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών κατόπιν προανάκρισης ταυτοποίησαν δύο αλλοδαπούς, ηλικίας 57 και 38 ετών ως δράστες της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος του 57χρονου και μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση τους εντόπισαν και τους συνέλαβαν, πρωινές ώρες της 16-3-2026 στην περιοχή των Πατησίων.

Επιπρόσθετα, σε δύο οικίες και κατάστημα ιδιοκτησίας του 50χρονου συλληφθέντα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 53 γραμμ. κάνναβης και πλήθος νάιλον συσκευασιών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.