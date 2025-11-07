MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Πατέρας στο Αιγάλεω τραυμάτισε στον λαιμό με μαχαίρι την 19χρονη κόρη του

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στη σύλληψη ενός 75χρονου για απόπειρα ανθρωποκτονίας της κόρης του προχώρησαν αστυνομικοί στο Αιγάλεω το απόγευμα της Πέμπτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, η σύλληψη του 75χρονου πατέρα έγινε γιατί τραυμάτισε με μαχαίρι στον λαιμό την 19χρονη κόρη του.

Η κοπέλα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση χωρίς να κινδυνεύει η ζωή της.

Σημειώνεται ότι αρχικά η εικόνα που είχε δοθεί στους αστυνομικούς ήταν ότι η 19χρονη τραυματίστηκε ενώ προσπαθούσε να σταματήσει τον πατέρα της από το να αυτοκτονήσει

Αιγάλεω

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ώρες πριν

Συνάντηση της Έλενας Ράπτη με τον υφυπουργό Δικαιοσύνης Ιωάννη Μπούγα

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 10 ώρες πριν

Εγκληματολόγος αποκαλύπτει: Αυτά είναι τα δύο αντικείμενα που δεν πρέπει να αφήσεις ποτέ μέσα στο αυτοκίνητο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 13 ώρες πριν

Ρονάλντο: Αυτός είναι ο λόγος που δεν πήγα στην κηδεία το Ντιόγκο Ζότα

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 13 ώρες πριν

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις 11 και 12 Νοεμβρίου στην Αθηνών- Θεσσαλονίκης, λόγω άσκησης ετοιμότητας και αποχιονισμού

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 16 ώρες πριν

ΑΑΔΕ: Επιστροφή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης αγροτικού πετρελαίου σε 83.000 δικαιούχους

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 11 ώρες πριν

Ημαθία: Αιματηρή απόπειρα ληστείας στο φράγμα του Αλιάκμονα – Εκπυρσοκρότησε το όπλο του δράστη, τραυματίστηκε ο ίδιος