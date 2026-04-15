Πάρνηθα: Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό – Επιχείρηση απεγκλωβισμού για τον οδηγό
Επιχείρηση διάσωσης και απεγκλωβισμού οδηγού αυτοκινήτου που έπεσε σε γκρεμό έγινε το μεσημέρι της Τετάρτης (15/04) στην Πάρνηθα από την Πυροσβεστική.
Από την πτώση του οχήματος στον γκρεμό λίγο πριν από την θέση Σανατόριο, τραυματίστηκε ο οδηγός ο οποίος και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.
Ο απεγκλωβισμός έγινε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία που έσπευσε στο σημείο με 2 οχήματα και 6 πυροσβέστες.
Το συμβάν εκτυλίχθηκε στη Λεωφόρο Πάρνηθος, λίγο πριν το Καζίνο Mont Parnes, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε γκρεμό.