Πάργα: Ψαράς αγνοείται στην περιοχής Λύχνος – Γλίστρησε από τη βάρκα και έπεσε στη θάλασσα

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πάργα και συγκεκριμένα στην περιοχής Λύχνος για τον εντοπισμό ενός αλιέα που αγνοείται από το πρωί της Δευτέρας.

Σύμφωνα με το Action24, ο αλιέας γλίστρησε από τη βάρκα και έπεσε μέσα στο νερό, φορώντας μια ολόσωμη φόρμα και μπότες. Έκτοτε, δεν έχει δώσει σημάδια ζωής. Ο αλιέας είχε πάει στο σημείο νωρίς το πρωί για να ρίξει τα δίχτυα μαζί με τον κουνιάδο του.

Το Λιμενικό Σώμα καθώς και αλιευτικά που βρίσκονται στην περιοχή αναζητούν τον αλιέα, με τις έρευνες προς το παρόν να μην έχουν οδηγήσει σε κάποιο αποτέλεσμα.

Σημειώνεται ότι ακριβώς στην ίδια περιοχή πριν από δύο χρόνια, είχε παρασυρθεί από ψάρι ένας άλλος ψαράς με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.