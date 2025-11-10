Παραμένει η ένταση στα Βορίζια: Η μητέρα του Φανούρη Καργάκη επιτέθηκε φραστικά στην αδερφή της 57χρονης Ευαγγελίας

Δεν λέει να κοπάσει η ένταση στα Βορίζια Ηρακλείου μετά το διπλό φονικό που έγινε στο χωριό και το οποίο έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση.

Παρά την ισχυρή αστυνομική δύναμη στα Βορίζια Ηρακλείου, τα προβλήματα μετά το φονικό παραμένουν, με τις σχέσεις των δύο οικογενειών να βρίσκονται στα άκρα.

Χαρακτηριστικό είναι το νέο φραστικό επεισόδιο που σημειώθηκε ανάμεσα στους Φραγκιαδάκηδες και τους Καργάκηδες.

Όπως καταγγέλλει η αδερφή της 57χρονης Ευαγγελίας, σύμφωνα με το patris.gr, σήμερα το πρωί που περπατούσε στο δρόμο, πέρασε από το σπίτι της οικογένειας Καργάκη με την μητέρα του Φανούρη να βγαίνει και να την βρίζει.

Όπως αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες του περιστατικού, εκτόξευε απειλές και βρισιές ενώ της ξεκαθάρισε ότι δεν θέλει να περνάει κάτω από το σπίτι της.

Για να ηρεμήσουν τα πνεύματα υπήρξε η παρέμβαση της αστυνομίας ενώ η αδερφή της 57χρονης προχώρησε σε καταγγελία σε βάρος της μητέρας του Φανούρη Καργάκη.