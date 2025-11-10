MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Παραμένει η ένταση στα Βορίζια: Η μητέρα του Φανούρη Καργάκη επιτέθηκε φραστικά στην αδερφή της 57χρονης Ευαγγελίας

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Δεν λέει να κοπάσει η ένταση στα Βορίζια Ηρακλείου μετά το διπλό φονικό που έγινε στο χωριό και το οποίο έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση.

Παρά την ισχυρή αστυνομική δύναμη στα Βορίζια Ηρακλείου, τα προβλήματα μετά το φονικό παραμένουν, με τις σχέσεις των δύο οικογενειών να βρίσκονται στα άκρα.

Χαρακτηριστικό είναι το νέο φραστικό επεισόδιο που σημειώθηκε ανάμεσα στους Φραγκιαδάκηδες και τους Καργάκηδες.

Όπως καταγγέλλει η αδερφή της 57χρονης Ευαγγελίας, σύμφωνα με το patris.gr, σήμερα το πρωί που περπατούσε στο δρόμο, πέρασε από το σπίτι της οικογένειας Καργάκη με την μητέρα του Φανούρη να βγαίνει και να την βρίζει.

Όπως αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες του περιστατικού, εκτόξευε απειλές και βρισιές ενώ της ξεκαθάρισε ότι δεν θέλει να περνάει κάτω από το σπίτι της.

Για να ηρεμήσουν τα πνεύματα υπήρξε η παρέμβαση της αστυνομίας ενώ η αδερφή της 57χρονης προχώρησε σε καταγγελία σε βάρος της μητέρας του Φανούρη Καργάκη.

Βορίζια

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 19 ώρες πριν

Βελόπουλος: Η μόνη “ικανότητα” που έχει η κυβέρνηση είναι να δολοφονεί τον πρωτογενή τομέα

ΠΑΙΔΕΙΑ 4 ώρες πριν

Δύο μαθητές και ένας δάσκαλος κρατούν ανοικτό το μικρό σχολείο της Τελένδου

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

Μακελειό στα Βορίζια: Προφυλακιστέοι οι δύο κατηγορούμενοι από την οικογένεια Καργάκη μετά την απολογία τους

MEDIA NEWS 4 ώρες πριν

Κατερίνα Καινούργιου: Αποκάλυψε το φύλο του μωρού – Η πρώτη εμφάνιση στην εκπομπή μετά την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης

ΔΙΕΘΝΗ 7 ώρες πριν

Το Ισραήλ παρέλαβε το λείψανο του υπολοχαγού Γκόλντιν, πεσόντα στη Γάζα το 2014

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 20 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Αστυνομικοί έλεγχοι για δεύτερη ημέρα στον οικισμό Αγία Σοφία – Περιπολίες από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ