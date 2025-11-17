MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Πανικός από πυροβολισμό μέσα στο νοσοκομείο Χανίων – Εκπυρσοκρότησε όπλο φρουρού

THESTIVAL TEAM

Πυροβολισμός κατά λάθος έφερε αναστάτωση στο νοσοκομείο Χανίων κατά την διάρκεια της αλλαγής βάρδιας της εξωτερικής φρουράς, που φρουρούσαν κρατούμενο.

Το περιστατικό με τον πυροβολισμό στο νοσοκομείο Χανίων, συνέβη λίγο πριν τις 06:00 το πρωί της Δευτέρας (17/11), όταν στην χειρουργική κλινική, ακούστηκε ένας δυνατός ήχος από όπλο που έσπειρε τον πανικό σε γιατρούς, νοσηλευτές και ασθενείς.

Τελικά, ο πυροβολισμός προκλήθηκε όταν το όπλο του φρουρού εκπυρσοκρότησε, με τη βολίδα να διαπερνά τον τοίχο του διαδρόμου και στη συνέχεια να καρφώνεται στον τοίχο του μπάνιου της κλινικής.

Από το περιστατικό, σύμφωνα με το patris.gr, δεν τραυματίστηκε κανείς ενώ διατάχθηκε ήδη ΕΔΕ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες στο νοσοκομείο νοσηλευόταν ένας βαρυποινίτης, με πλούσιο ποινικό παρελθόν.

Χανιά

