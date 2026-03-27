MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Παλλήνη: Η ανεξέλεγκτη πορεία του ΙΧ με τον μεθυσμένο οδηγό – Είχε μαζί του τα ανήλικα παιδιά του

|
THESTIVAL TEAM

Ένας 54χρονος, οδηγώντας υπό την επήρεια αλκοόλ και έχοντας στο όχημά του τα δύο ανήλικα παιδιά του, ηλικίας 10 και 12 ετών, συγκρούστηκε μετωπικά με προπορευόμενο ΙΧ στην Παλλήνη, προκαλώντας σοβαρό τροχαίο ατύχημα. Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στην περιοχή, ενώ ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί πεζών.

Το τροχαίο σημειώθηκε όταν ο 54χρονος οδηγός αγροτικού έχασε τον έλεγχο του οχήματος, κινούμενος με υπερβολική ταχύτητα και υπό την επήρεια μέθης. Σύμφωνα με βίντεο της τηλεόρασης του MEGA, το όχημα ακολουθούσε ξέφρενη πορεία στη Λεωφόρο Μαραθώνος πριν συγκρουστεί με το προπορευόμενο αυτοκίνητο. Στο σημείο επικράτησε πανικός, ενώ από καθαρή τύχη πεζός που περπατούσε στο πεζοδρόμιο απέφυγε τον κίνδυνο.


Η αστυνομία που έσπευσε στο σημείο πραγματοποίησε αλκοτέστ στον 54χρονο, το οποίο έδειξε ότι είχε καταναλώσει σχεδόν τέσσερις φορές πάνω από το επιτρεπτό όριο. Άμεσα του πέρασαν χειροπέδες και σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο και οδήγηση υπό την επήρεια μέθης.

Παλλήνη

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

