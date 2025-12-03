MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Παλαιό Φάληρο: Η στιγμή που ο οδηγός του αυτοκινήτου εγκαταλείπει το σημείο αφού παρέσυρε τον 22χρονο μοτοσικλετιστή

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

«Άγιο» είχε ένας 22χρονος αναβάτης μηχανής στο Παλαιό Φάληρο, ο οποίος τα ξημερώματα της Τετάρτης (3/12) παρασύρθηκε από ένα λευκό ΙΧ και βρέθηκε τραυματισμένος στο παρμπρίζ με τον οδηγό του αυτοκινήτου να τον σέρνει για αρκετά μέτρα και να τον εγκαταλείπει τραυματισμένο.

Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 5 το πρωί, όταν ο οδηγός του αυτοκινήτου παραβίασε το STOP στη διασταύρωση των οδών Τερψιθέας και Σολωμού με αποτέλεσμα να πέσει πάνω στη μηχανή που οδηγούσε ο νεαρός και κινούταν κάθετα.

Ωστόσο, ο οδηγός δεν έκοψε ταχύτητα και συνέχισε την πορεία του την ώρα που ο 22χρονος βρισκόταν πάνω στο παρμπρίζ του οχήματος.

Εν συνεχεία, ο μοτοσικλετιστής έπεσε στο οδόστρωμα και τραυματίστηκε – ευτυχώς ελαφρά, ενώ ο ασυνείδητος οδηγός εγκατέλειψε το σημείο και εξαφανίστηκε.

Στο βίντεο-ντοκουμέντο που παρουσιάζει το protothema.gr διακρίνεται το λευκό ΙΧ να έχει εγκαταλείψει τον 22χρονο, ο οποίος βρίσκεται πεσμένος με τη μηχανή στο οδόστρωμα, και να φεύγει.

Το αμάξι εντοπίστηκε σταθμευμένο στη συμβολή των οδών Γορτυνίας και Σωκράτους και, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες που παρουσιάζει το protothema.gr, έχει σημάδια στο καπό καθώς και κόκκινο χρώμα στα φτερά από τη σύγκρουση με το κόκκινο μηχανάκι.

