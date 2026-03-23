Παίκτες ριάλιτι και TikToker εμπλέκονται στο κύκλωμα με εικονικές εταιρείες και απάτη εκατομμυρίων – 22 συλλήψεις

Σε 22 συλλήψεις προχώρησαν σήμερα στελέχη του ελληνικού FBI κατά τη διάρκεια μεγάλης επιχείρησης που βρίσκεται σε εξέλιξη από σήμερα (23/03) τα ξημερώματα και αφορά εγκληματική οργάνωση που μέσω εικονικών εταιρειών έκανε εικονικές ασφαλίσεις.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του protothema.gr, το κύκλωμα από το 2018 δρούσε με εικονικές εταιρείες και εικονικά τιμολόγια που φαινόταν ότι απασχολούσαν προσωπικό χωρίς να καταβάλουν τις εισφορές προς τον ΕΦΚΑ με αποτέλεσμα να έχουν κάνει 22 εκατομμύρια ζημία στον ΕΦΚΑ ενώ από τη δραστηριότητά των εικονικών εταιρειών προκάλεσαν ζημία στο ελληνικό δημόσιο ύψους 11 εκατ. ευρώ.

Η αστυνομία έχει προχωρήσει στη σύλληψη 22 ατόμων, λογιστών, επιχειρηματιών, «αχυρανθρώπων», ενώ ανάμεσά τους βρίσκονται και δύο πρώην παίκτες ριάλιτι. Συνολικά κατηγορούνται 40 άτομα ανάμεσα τους δύο μοντέλα και ένας TikToker.

Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται.

