ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Ορεστιάδα: Συνελήφθη διακινητής μεταναστών – Μετέφερε παράνομα στη χώρα 8 άτομα

Στη σύλληψη ενός αλλοδαπού διακινητή προχώρησαν χθες το πρωί, στην Εθνική οδό Ορμενίου – Αρδανίου, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Διδυμοτείχου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας, ο οποίος προωθούσε στο εσωτερικό της χώρας μη νόμιμους μετανάστες.

Αναλυτικότερα, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον δράστη, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα οκτώ μη νόμιμους μετανάστες.

Κατασχέθηκαν το ανωτέρω όχημα και κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ορεστιάδας, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Διδυμοτείχου.

