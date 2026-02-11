Ορεστιάδα: Στρατιωτικό Steyr έφυγε από το δρόμο στα Ρίζια – Δύο τραυματίες
THESTIVAL TEAM
Τροχαίο ατύχημα με στρατιωτικό όχημα τύπου Steyr σημειώθηκε πριν λίγη ώρα κοντά στα Ρίζια του Έβρου
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του evros-news.gr, το όχημα από άγνωστη με το στιγμής αιτία εξετράπη της πορείας του χωρίς να ανατραπεί.
Οι δύο στρατιώτες, οδηγός και συνοδηγός τραυματίστηκαν ελαφρά και με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Διδυμοτείχου.
