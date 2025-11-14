MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Ορεστιάδα: Χειροπέδες σε δύο διακινητές μεταναστών

Συνελήφθησαν χθες το πρωί στην Εθνική οδό Ορμενίου – Αρδανίου, από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Διδυμοτείχου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας, δύο αλλοδαποί διακινητές, οι οποίοι  προωθούσαν στο εσωτερικό της Χώρας μη νόμιμους μετανάστες.

Αναλυτικότερα, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους δράστες, διότι τους εντόπισαν να επιβαίνουν σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και να μεταφέρουν παράνομα στην ενδοχώρα έξι -6- μη νόμιμους μετανάστες.

Κατασχέθηκαν το ανωτέρω όχημα και δύο κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ορεστιάδας, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Διδυμοτείχου. 

Ορεστιάδα

