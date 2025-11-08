MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Οπλοφορούσε έξω από κλαμπ της Πάτρας και συνελήφθη – Βρέθηκαν ναρκωτικά στο σπίτι του

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Συνελήφθη άνδρας που οπλοφορούσε έξω από γνωστό μπαρ στο κέντρο της Πάτρας.

Ο άνδρας συνελήφθη στο πλαίσιο ελέγχου που έγινε από τους αστυνομικούς τα ξημερώματα Σαββάτου. Ο δράστης οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη.

Οι αστυνομικοί εκτός το όπλο, κατά τον έλεγχο που έκαναν στο σπίτι του, βρήκαν μικροποσότητες ναρκωτικών, σύμφωνα με το tempo24.news.

Η ΕΛΑΣ πραγματοποίησε έλεγχο και σε ακόμα ένα κλαμπ της Πάτρας χωρίς να εντοπιστεί κάτι.

Πάτρα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

Χριστοδουλίδης: Η Ελλάδα ήταν και παραμένει ο πιο σταθερός και ανιδιοτελής σύμμαχος της Κυπριακής Δημοκρατίας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 ώρες πριν

Τσουκαλάς: Στα ΕΛΤΑ η κυβέρνηση επέλεξε τη γνωστή μέθοδο Χατζηδάκη: Απαξίωση για να προετοιμαστεί η ιδιωτικοποίηση

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

Ένταλμα σύλληψης για Νετανιάχου από τον εισαγγελέα της Κωνσταντινούπολης – Κατηγορείται για γενοκτονία στη Γάζα

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

Χωρίς Καμαρά και Θυμιάνη ο ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 26 λεπτά πριν

Φωτιά στο Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Θηλέων στην Πάτρα – Δείτε βίντεο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Βορίδης για επίθεση σε βάρος του στην Κρήτη: Ήμουν με την 12χρονη κόρη μου, η πολιτική τοξικότητα έχει συνέπειες – Τι είπε για ΟΠΕΚΕΠΕ