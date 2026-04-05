Οκτώ άτομα έχασαν τον προσανατολισμό τους στο φαράγγι της Αγάλης στην Εύβοια, κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Κυριακής (5/4) στην Εύβοια, καθώς οκτώ άτομα, ηλικίας 20 έως 30 ετών, έχασαν τον προσανατολισμό τους στο φαράγγι της Αγάλης, στο δήμο Διρφύων Μεσσαπίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, και οι οκτώ είναι καλά στην υγεία τους και μάλιστα επικοινώνησαν οι ίδιοι με την Πυροσβεστική για να ζητήσουν βοήθεια.

Στο σημείο σπεύδουν τρία οχήματα της Πυροσβεστικής με 6 πυροσβέστες.