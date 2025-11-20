Ο Στέφανος Τσιτσιπάς “πιάστηκε” για υπερβολική ταχύτητα – Έτρεχε με 210 χιλιόμετρα στην Αττική Οδό!

Βαρύς έπεσε ο πέλεκυς για τον Στέφανο Τσιτσιπά, που καταγράφηκε από τις νέες «έξυπνες κάμερες» που υπάρχουν πλέον στους δρόμους, με τα πρόστιμα να αποστέλλονται απευθείας μέσω του gov.gr.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με το protothema.gr, ο 28χρονος τενίστας πιάστηκε από τις κάμερες να τρέχει με… 210 χλμ./ώρα στην Αττική Οδό οδηγώντας το πολυτελές Lotus που διαθέτει στην κατοχή του.

Φυσικά ξεπέρασε κατά πολύ το όριο της ταχύτητας και έγινε από τους πρώτους που παρέλαβαν ψηφιακή κλήση από το gov.gr.

Το πρόστιμο που καλείται να πληρώσει ανέρχεται σε 2.000 ευρώ, ενώ θα πρέπει να του αφαιρεθεί και το δίπλωμα για ένα χρόνο.

Από τη Δευτέρα έχουν αρχίσει να αποστέλλονται οι πρώτες ψηφιακές κλήσεις αυτόματα μέσω του gov.gr στους οδηγούς που καταγράφηκαν από τις νέες «έξυπνες κάμερες». Πρόκειται για τις δέκα πρώτες κάμερες παρακολούθησης, οι οποίες έχουν ήδη τοποθετηθεί σε βασικές λεωφόρους, όπως η Κηφισίας, η Συγγρού και η Βουλιαγμένης, αλλά και σε άλλα κομβικά σημεία του οδικού δικτύου.

Οι συσκευές αυτές αποτελούν το πρώτο βήμα μιας ψηφιακής μεταρρύθμισης που στοχεύει στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων. Οι οδηγοί που καταγράφηκαν να παραβιάζουν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας θα βλέπουν στην προσωπική θυρίδα του gov.gr όλες τις λεπτομέρειες της παράβασης, καθώς και το ποσό του προστίμου.

Η διαδικασία θα γίνεται αυτόματα, μέσω ειδικού λογισμικού που αναγνωρίζει τον αριθμό κυκλοφορίας, χωρίς να απαιτείται η παραδοσιακή καταγραφή από αστυνομικούς. Ο πολίτης θα ειδοποιείται άμεσα και θα μπορεί να πληρώνει το πρόστιμο ηλεκτρονικά, εξοικονομώντας χρόνο και αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία.