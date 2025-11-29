Ο πατέρας του Στέφανου Τσιτσιπά υποστήριξε ότι εκείνος ήταν που οδηγούσε με 213 χλμ. την Lotus

O πατέρας του Στέφανου Τσιτσιπά, Απόστολος, υποστήριξε ότι εκείνος ήταν στο τιμόνι της Lotus όταν οι κάμερες την έπιασαν με 210 χλμ. στην Αττική Οδό.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Weekend Live» ο πατέρας του Στέφανου Τσιτσιπά, Απόστολος, παρουσιάστηκε στις 26 Νοεμβρίου στην τροχαία Αττικής Οδού με την απόδειξη ότι πληρώθηκε το πρόστιμο των 2.000 ευρώ και είπε ότι αυτός οδηγούσε το αυτοκίνητο του γιου του που εντοπίστηκε από τις κάμερες να τρέχει με 213 χλμ. στην Αττική Οδό στα τέλη Σεπτεμβρίου και παρέδωσε το δίπλωμά του.

Ωστόσο, αυτό δεν έγινε αποδεκτό, διότι το αδίκημα βεβαιώθηκε στις 24 Σεπτεμβρίου. Μέχρι το περασμένο Σάββατο ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν είχε εμφανιστεί στις Αρχές αλλά ούτε και στο gov.gr που είχε πάει η βεβαίωση του προστίμου και της παράβασης και ανέφερε ότι υπάρχει περιθώριο 7 ημερών για ένσταση.

Υπενθυμίζεται ότι η μητέρα του είχε υποστηρίξει ότι δεν οδηγούσε ο Στέφανος Τσιτσιπάς το αμάξι, γιατί εκείνη την περίοδο έλειπε διακοπές στην Αφρική.

Σύμφωνα με την εκπομπή του ΣΚΑΙ, ο διοικητής της τροχαίας ενημέρωσε τον πατέρα του Στέφανου Τσιτσιπά ότι δυστυχώς δεν μπορεί να γίνει δεκτή η «ένσταση» ότι ο οδηγός δεν ήταν ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου Στέφανος Τσιτσιπάς αλλά ο πατέρας του Απόστολος καθώς έχει περάσει το επταήμερο, και επομένως δεν γίνεται αποδεκτό για αφαίρεση και κράτηση το δικό του δίπλωμα.

Άρα είναι ο Στέφανος Τσιτσιπάς εκείνος που θα πρέπει να παραδώσει το δίπλωμά του για έναν χρόνο. Το δίπλωμα έχει αφαιρεθεί τυπικά, αλλά πρέπει, επιπλέον, να παραδοθεί.