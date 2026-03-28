Νύχτα τρόμου για 22χρονο στη Θεσσαλονίκη: Τον έβαλαν με τη βία σε ΙΧ, του έκλεψαν το κινητό και τον παράτησαν σε άλλη περιοχή

Νύχτα τρόμου έζησε ένας 22χρονος το βράδυ της Παρασκευής (27/3) σε περιοχή της Θεσσαλονίκης. Τρεις 19χρονοι τον άρπαξαν με τη βία από την περιοχή της Καλαμαριάς, τον χτύπησαν και τον έβαλαν σε αυτοκίνητο. Έπειτα τον μετέφεραν στην περιοχή των Συκεών όπου τον παράτησαν και του έκλεψαν και το κινητό του τηλέφωνο.

Η άμεση κινητοποίηση αστυνομικών της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης οδήγησε στη σύλληψη των τριών ανδρών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμαριάς, που διενεργεί την προανάκριση, για τα, κατά περίπτωση, αδικήματα της αρπαγής κατά συναυτουργία, ληστείας κατά συναυτουργία, επικίνδυνων σωματικών βλαβών, παράβασης του Νόμου περί προσωπικών δεδομένων και παράβασης του Νόμου περί όπλων.

Στο χώρο αποθήκευσης του αυτοκινήτου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κυνηγετική καραμπίνα και φυσίγγιο που κατείχε νόμιμα ένας εκ των συλληφθέντων, χωρίς όμως να δικαιολογείται η μεταφορά τους. Επιπλέον κατασχέθηκαν, το ανωτέρω όχημα, καθώς και τα κινητά των συλληφθέντων, με ένα εκ των οποίων βιντεοσκοπήθηκε ο 22χρονος μετά την επίθεση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

Η άμεση κινητοποίηση αστυνομικών της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, οδήγησε στις συλλήψεις τριών 19χρονων ημεδαπών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμαριάς, που διενεργεί την προανάκριση, για τα, κατά περίπτωση, αδικήματα της αρπαγής κατά συναυτουργία, ληστείας κατά συναυτουργία, επικίνδυνων σωματικών βλαβών, παράβασης του Νόμου περί προσωπικών δεδομένων και παράβασης του Νόμου περί όπλων.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, βραδινές ώρες χθες (27-03-2026) στην Καλαμαριά, οι παραπάνω επιβαίνοντας σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, προσέγγισαν μαζί με άλλα άτομα 22χρονο ημεδαπό, ο οποίος βρισκόταν με φιλικά του πρόσωπα και αφού του επιτέθηκαν ασκώντας σωματική βία, τον επιβίβασαν με τη βία στο προαναφερόμενο όχημα.

Ακολούθως, τον μετέφεραν στην περιοχή των Συκεών όπου τον αποβίβασαν, αφού προηγουμένως του αφαίρεσαν το κινητό του τηλέφωνο.

Στο πλαίσιο επιστάμενων αναζητήσεων εντοπίστηκε στο κέντρο της πόλης το ανωτέρω όχημα στο οποίο επέβαιναν οι 19χρονοι και μεταφέρθηκαν στην επιληφθείσα Υπηρεσία.

Στο χώρο αποθήκευσης του αυτοκινήτου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κυνηγετική καραμπίνα και φυσίγγιο που κατείχε νόμιμα ένας εκ των συλληφθέντων, χωρίς όμως να δικαιολογείται η μεταφορά τους. Επιπλέον κατασχέθηκαν, το ανωτέρω όχημα, καθώς και τα κινητά των συλληφθέντων, με ένα εκ των οποίων βιντεοσκοπήθηκε ο 22χρονος μετά την επίθεση.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ ο 22χρονος νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

