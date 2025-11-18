Νέος Κόσμος: Δύο προσαγωγές για τον μυστηριώδη θάνατο του 58χρονου που είχε χτυπήματα στο κεφάλι

Σε δύο προσαγωγές προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές για την μυστηριώδη υπόθεση στον Νέο Κόσμο όπου ο οδηγός ενός αυτοκινήτου βρέθηκε νεκρός μετά από τροχαίο.

Συμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr, ο 58χρονος που πέθανε από ανακοπή μετά το τροχαίο στον Νέο Κόσμο είχε χτυπήματα στο πρόσωπο.

Οι αστυνομικοί από χθες (17.11.2025) ερευνούσαν το ενδεχόμενο και τις πληροφορίες που ήθελαν πριν την πρόσκρουση ο οδηγός να είχε γρονθοκοπηθεί από δύο άτομα που επέβαιναν σε ένα μηχανάκι. Έτσι το πρωί της Τρίτης (18.11.2025) προχώρησαν στην προσαγωγή δύο ατομων και εξετάζεται η τυχόν η εμπλοκή τους στο περιστατικό.

Αυτόπτης μάρτυρας μιλώντας για το περιστικό ανέφερε χαρακτηριστικά… «Ακούσαμε πως του κυρίου του την έπεσαν κάποιοι με μηχανάκι. Περίπου 5 – 5:30 ακούσαμε ένα θόρυβο όταν έπεσε το αυτοκίνητο πάνω στο άλλο. Μάλλον ο άνθρωπος προσπαθούσε να ξεφύγει, έφτασε εδώ στο αδιέξοδο και εκεί χτύπησε πάνω σε ένα αυτοκίνητο. Βγήκαμε έξω και είδαμε έναν γιατρό από γειτονική πολυκατοικία να του κάνει ΚΑΡΠΑ, ενώ είχαν καλέσει και οι άλλοι γείτονες ασθενοφόρο. Ήρθε το ασθενοφόρο και το περιπολικό ο άνδρας ζούσε μέχρι να τον βάλουν στο ασθενοφόρο, μάλλον μετά κατέληξε . Ήταν μόνος του είδαμε ότι είχε χτυπήματα στο πρόσωπο».

Ολα έγιναν το απόγευμα της Δευτέρας (17.11.2025) όταν ο 58χρονος έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και έπεσε πάνω σε σταθμευμένο όχημα που ήταν οδού Σουλιέ στον Νέο Κόσμο. Ο άνδρας διαπιστώθηκε πως έφερε χτυπήματα στο κεφάλι, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου και άφησε την τελευταία του πνοή.