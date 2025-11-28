Νέο ηχητικό από τη δολοφονία στη Σαλαμίνα – Λίγο πριν πεθάνει η 75χρονη έψελνε το “Πάτερ Ημών”

Σοκ προκαλεί το ηχητικό ντοκουμέντο που είδε το φως της δημοσιότητας από την άγρια δολοφονία της 75χρονης στη Σαλαμίνα από τη νύφη της.

Η ηλικιωμένη παρακαλούσε το άτομο που μπήκε στο σπίτι της για να τη ληστέψει να πάρει ότι θέλει και να φύγει, χωρίς να της κάνει κακό.

Μάλιστα, φαίνεται πώς δεν αναγνώρισε την 46χρονη, καθώς στο ηχητικό που μετέδωσε το Mega ακούγεται αρκετές φορές την αποκαλεί «αγόρι μου», όμως αυτό δεν ήταν αρκετό για να γλιτώσει.

«Σε παρακαλώ, άσε με», φώναζε η 75χρονη

Σε άλλο σημείο του ηχητικού ακούγεται η ηλικιωμένη μέσα στην απόγνωσή της να φωνάζει στην 46χρονη: «Γιατί μωρέ; Τι σου έκανα μωρέ; Αμαρτία είναι. Πάρε ότι θες μωρέ και φύγε. Πάρε ότι θες και φύγε».

Η 76χρονη ακούγεται να εκλιπαρεί το άτομο που μπήκε να τη ληστέψει να φύγει και μετά τον ήχο του μπουκαλιού που σπάει ακούγονται οι κραυγές της.

Έψελνε το «Πάτερ Ημών» η 75χρονη, λίγο πριν αφήσει την τελευταία της πνοή

Η 46χρονη βασάνιζε επί 40 λεπτά την πεθερά της, η οποία μέχρι και το τέλος θεωρούσε ότι έχει έναν άνδρα απέναντί της και επέμενε ότι «είναι αμαρτία».

Το σημείο που προκαλεί παγωμάρα είναι προς το φινάλε το ηχητικού, όταν η 75χρονη έχει καταλάβει ότι φεύγει από τη ζωή λόγω των βάναυσων χτυπημάτων που έχει δεχτεί και ακούγεται να σιγοψιθυρίζει το «Πάτερ Ημών».